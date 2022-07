Tragedia negli Usa, bimbo di sei anni spara alla sorellina uccidendola (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un bambino di 6 anni ha sparato accidentalmente alla sorellina di 5 uccidendola. La Tragedia è avvenuta a Muncie, in Indiana , negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta la stampa locale, la polizia ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un bambino di 6hato accidentalmentedi 5. Laè avvenuta a Muncie, in Indiana ,Stati Uniti. Secondo quanto riporta la stampa locale, la polizia ...

