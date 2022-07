Traffico Roma del 27-07-2022 ore 10:00 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziana rimondi Traffico e code a tratti su tratto Urbano della A24 Roma-teramo da Fiorentini alla tangenziale in direzione del centro città code anche sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra Nomentana Casilina Ardeatina in carreggiata esterna tra Trionfale via Aurelia tra la Roma Fiumicino via del Mare code poi su via Pontina da Pomezia a Castel Romano in direzione della capitale qui al Traffico è segnalato anche un incidente si sta in fila sulla Flaminia partire dal raccordo anulare su via Salaria aeroporto dell’Urbe la tangenziale est code a tratti anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra l’aria viale di Tor di Quinto verso l’olimpico in carreggiata opposta sulla tangenziale code tra Tiburtina e viale Castrense prudenza ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana rimondie code a tratti su tratto Urbano della A24-teramo da Fiorentini alla tangenziale in direzione del centro città code anche sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra Nomentana Casilina Ardeatina in carreggiata esterna tra Trionfale via Aurelia tra laFiumicino via del Mare code poi su via Pontina da Pomezia a Castelno in direzione della capitale qui alè segnalato anche un incidente si sta in fila sulla Flaminia partire dal raccordo anulare su via Salaria aeroporto dell’Urbe la tangenziale est code a tratti anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra l’aria viale di Tor di Quinto verso l’olimpico in carreggiata opposta sulla tangenziale code tra Tiburtina e viale Castrense prudenza ...

viabilitasdp : 9:59 #A25 Lavori tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Magliano dei Marsi fino alle 18:00 del 27/07/2022 - LuceverdeRoma : ?? #Roma #eventi - Via Veneto ??fino al #29luglio ?Via Veneto è chiusa al traffico tra largo Federico Fellini (Po… - zazoomblog : Traffico Roma del 27-07-2022 ore 09:30 - #Traffico #27-07-2022 #09:30 - in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Firenzuola e Aglio #viabiliTOS #viabiliFI' - VAIstradeanas : 09:23 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -