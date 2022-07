Totti – Ilary, spuntano retroscena imbarazzati: investigatore privato e nuovi ‘amichetti’ (Di mercoledì 27 luglio 2022) Continuano ad emergere numerosi retroscena sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dall’imminente trasferimento dell’ex calciatore con la famigerata Noemi Bocchi, per passare al tentativo di rimettere in piedi la relazione, si è arrivati ora alla voce dell’ingaggio di un investigatore privato. Ebbene sì perché il settimanale Chi ha fatto sapere che la conduttrice si sarebbe avvalsa di un aiuto esterno per conoscere gli spostamenti del numero dieci. Quanto è grande la Casa del GF Vip? Le stanze segrete e quelle senza telecamere Le curiosità riguardanti la Casa dove è ambientato il reality show di Canale 5 sono tantissime: la risposta ad alcune di queste Totti ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 luglio 2022) Continuano ad emergere numerosisulla fine del matrimonio tra FrancescoBlasi. Dall’imminente trasferimento dell’ex calciatore con la famigerata Noemi Bocchi, per passare al tentativo di rimettere in piedi la relazione, si è arrivati ora alla voce dell’ingaggio di un. Ebbene sì perché il settimanale Chi ha fatto sapere che la conduttrice si sarebbe avvalsa di un aiuto esterno per conoscere gli spostamenti del numero dieci. Quanto è grande la Casa del GF Vip? Le stanze segrete e quelle senza telecamere Le curiosità riguardanti la Casa dove è ambientato il reality show di Canale 5 sono tantissime: la risposta ad alcune di queste...

