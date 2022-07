Totti-Blasi | nuovi retroscena sulla separazione | spunta investigatore privato

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - IndacoXD : RT @vucciria79: Nella vicenda Totti/Blasi si vuole per forza trovare un responsabile e schierarsi. Invece certe volte la realtà è semplice:… - vucciria79 : Nella vicenda Totti/Blasi si vuole per forza trovare un responsabile e schierarsi. Invece certe volte la realtà è s… - Gegiass : Ilary Blasi dopo aver scoperto che Totti portava la figlia a casa dell'amante - ArmandaGelsomin : RT @repubblica: francesco totti ilary blasi rivelazioni noemi bocchi [di Valentina Lupia] -

Cosa è successo davvero tra Francescoe IlaryA ricostruire i fatti che avrebbero portato alla rottura è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi . Stando alla rivista, Ilary non c'entrerebbe proprio nulla: ...Francesco: vacanze a Roma Mentre Ilary, dopo essere stata in Africa con i figli e la sorella Silvia. ha scelto Sabaudia per trascorrere il resto dell'estate, Francescostarebbe trascorrendo ...Ilary Blasi a Sabaudia senza Totti mentre impazza il gossip sull'investigatore privato: ecco cosa ha postato su Instagram ...Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi stavano insieme da prima: ecco come Ilary Blasi ha scoperto il tradimento, c'entra la figlia Isabel ...