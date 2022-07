Totti – Blasi, emerge una nuova verità: “Lui portava la figlia Isabel dall’amante” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Questa settimana il giornale “Chi” di Alfonso Signorini racconta una nuova verità: la fine della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe esclusivamente colpa delle scappatelle di lui, e non ci sarebbero mai stati messaggi compromettenti sul cellulare della conduttrice. Non solo: a quanto pare, Ilary avrebbe saputo di Noemi Bocchi tramite la figlia più piccola, Isabel, in quanto il padre la portava a giocare coi figli della sua nuova fiamma, che hanno più o meno la sua stessa età. Avuta la certezza del tradimento (che non aveva a febbraio, anche se i sospetti c’erano), Ilary Blasi ha deciso di dire basta e di separarsi. Sarà questa tutta la verità, o presto verremo a scoprire qualcos’altro? Dello stesso ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 luglio 2022) Questa settimana il giornale “Chi” di Alfonso Signorini racconta una: la fine della storia tra Francescoe Ilarysarebbe esclusivamente colpa delle scappatelle di lui, e non ci sarebbero mai stati messaggi compromettenti sul cellulare della conduttrice. Non solo: a quanto pare, Ilary avrebbe saputo di Noemi Bocchi tramite lapiù piccola,, in quanto il padre laa giocare coi figli della suafiamma, che hanno più o meno la sua stessa età. Avuta la certezza del tradimento (che non aveva a febbraio, anche se i sospetti c’erano), Ilaryha deciso di dire basta e di separarsi. Sarà questa tutta la, o presto verremo a scoprire qualcos’altro? Dello stesso ...

