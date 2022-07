Toscani: “Foto Meloni su Repubblica è giusta, non è sessista” (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Fotografia è il documento delle cose e questo scatto è esattamente espressione di quello che è la leader di Fratelli d’Italia. Un applauso a chi ha scelto questa Foto pubblicata in prima pagina su Repubblica: è molto espressiva, una Foto giusta. E ritengo che non sia affatto una immagine sessista, non si offenda quindi la Meloni”. Così il Fotografo Oliviero Toscani, intervistato dall’Adnkronos, interviene nella polemica per la Foto della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ieri in prima pagina sul quotidiano. Parlando poi della caduta del governo Draghi, Toscani dice: “Finalmente al governo c’era qualcuno professionalmente all’altezza ma forse era troppo per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “Lagrafia è il documento delle cose e questo scatto è esattamente espressione di quello che è la leader di Fratelli d’Italia. Un applauso a chi ha scelto questapubblicata in prima pagina su: è molto espressiva, una. E ritengo che non sia affatto una immagine, non si offenda quindi la”. Così ilgrafo Oliviero, intervistato dall’Adnkronos, interviene nella polemica per ladella leader di Fratelli d’Italia Giorgiaieri in prima pagina sul quotidiano. Parlando poi della caduta del governo Draghi,dice: “Finalmente al governo c’era qualcuno professionalmente all’altezza ma forse era troppo per ...

