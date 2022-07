(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tragedia in mare nella tarda serata di ieri, 26 luglio, a. Una donna di 50 anni, L.V. èta mentre faceva ilnelle acque all’altezza del passaggio a mare n. 15, sul lungomare delle Sirene. Il corpo della donna è stato visto galleggiare da alcuni passanti, che, allarmati, hanno chiamato il NUE 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione die della Compagnia di Pomezia, insieme ai sanitari del 118. La constatazione del decesso Purtroppo per la donna, residente a, non c’era più nulla da: era già. Da una prima ricostruzione dei fatti, la cinquantenne era uscita da casa alle 22:30, dicendo ai familiari di voler andare auna passeggiata in spiaggia perun ...

CorriereCitta : Torvaianica, “Vado a fare il bagno di notte”, ma annega: morta 50enne -

Il Corriere della Città

libera, scompigliata dalla brezza marina sul litorale di... come ai vecchi tempi!... ...a scriverlo..!' ' ma... ma... Massi!!... Ma che tipo che sei diventato!... ma cos'è la vecchiaia ...Non sempre paga, maa dormire tranquillo: non ho bisogno di fare le supercazzole, quelle si ... Quest'anno per l'anniversario ci saranno tanti omaggi a Velletri,, Cremona. E noi, il ... Torvaianica, “Vado a fare il bagno di notte”, ma annega: morta 50enne Roma, 25 lug. (askanews) - "Per il centenario di Ugo quest'anno a Torvaianica e Pomezia dal 20 al 28 agosto ce ne saranno di ogni: rassegna cinematografica della commedia con sei film di qust'anno con ...Roma, 25 lug. (askanews) - 'Per il centenario di Ugo quest'anno a Torvaianica e Pomezia dal 20 al 28 agosto ce ne saranno di ogni: ...