(Di mercoledì 27 luglio 2022)vorreste ladi? Riuscire a immaginarla senzache da ormai più di 15 anni la deturpa adesso non è facile. Dopo tutti questi anni, infatti, riesce quasi difficile pensare che, al posto della costruzione mai terminata e fatiscente potrà esserci qualcosa di bello e a disposizione di tutti i cittadini. A settembre, infatti,diverrà abbattuto. E per rendere bella lail Comune chiama a raccolta i cittadini, che potranno partecipare al progetto, raccontandovedrebbe lada realizzare al posto dello scheletro di cemento armato. Giù, in arrivo una...

CorriereCitta : Torvaianica, giù l’ecomostro: come vorresti la nuova piazza Ungheria? -

Il Corriere della Città

Dain, invece...'. Pochi bagnini anche all'ombra del Vesuvio. In Campania, secondo il Sib, 'mancano 2.500 bagnini su circa 1.200 stabilimenti'. 'Nelle aziende a gestione familiare - ...Da Nettuno a Civitavecchia, passando pere Ostia, la spiaggia si è trasformata così in una vera e propria casbah. Un via vai senza sosta di vu' cumprà, che fanno su etra lettini, ... Torvaianica, giù l’ecomostro: come vorresti la nuova piazza Ungheria