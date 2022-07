“Torneranno insieme”: l’indiscrezione bomba su Totti e Ilary arriva all’improvviso (Di mercoledì 27 luglio 2022) É appena arrivata una notizia bomba che riguarda la coppia del momento, quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Sono passati solo alcuni giorni dalla notizia che ha sconvolto i social, ovvero la separazione di una delle coppia più celebri del panorama italiano, quella formata dall’ex capitano della Roma Francesco Totti e dalla conduttrice L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 27 luglio 2022) É appenata una notiziache riguarda la coppia del momento, quella formata da FrancescoBlasi. Sono passati solo alcuni giorni dalla notizia che ha sconvolto i social, ovvero la separazione di una delle coppia più celebri del panorama italiano, quella formata dall’ex capitano della Roma Francescoe dalla conduttrice L'articolo NewNotizie.it.

BaglioniLaura : RT @Paskalaw: In verità vi dico: dopo le solite scaramucce elettorali il PD e Conte torneranno insieme e vivranno felici e contenti. Calend… - infoitcultura : «Francesco Totti e Ilary Blasi torneranno insieme»: l'indiscrezione che fa sperare i fan della coppia - Marica22068152 : QUANDO QUESTE DUE TORNERANNO INSIEME IL MONDO SARÀ UN POSTO MIGLIORE #avasage #oliviaboeyink - beat_oven : RT @Paskalaw: In verità vi dico: dopo le solite scaramucce elettorali il PD e Conte torneranno insieme e vivranno felici e contenti. Calend… - ERivetta : RT @Paskalaw: In verità vi dico: dopo le solite scaramucce elettorali il PD e Conte torneranno insieme e vivranno felici e contenti. Calend… -