Torna sul lago l’incanto dell’arte di strada con Sarnico Busker Festival

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 luglio 2022). E voilà, arte, musica, fantasia e divertimentono a prevalere sul sonno.richiama a corte i talentuosis in un appeal quasi fiabesco. Dopo due anni di chiusura forzatala magia del “di”, in programma da venerdì 29 a domenica 31 luglio. Tre giorni nei quali 26 Compagnie e 100 talentuosi artisti, garantiranno 112 spettacoli gratuiti in 11 location a cielo aperto fra Centro storico, piazze e zone a. “È l’edizione della ripartenza – spiega Mauro Demarchi, presidente della Pro Loco – ilè una perla internazionale rimasta nei cuori della nostra cittadina. Lo show per evidenti ...