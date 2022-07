Torna la ' Strachiesina' | il ricavato delle gare andrà in beneficenza - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Come ogni anno nell'ultima domenica di lugliola gara podistica "la Dexima", competitiva di km 10,5 e ludico - motoria di km 3 e 10,5 sull'argine del fiume Pescia, organizzata dal ...

Naz_Montecatini : Torna la 'Strachiesina': il ricavato delle gare andrà in beneficenza -

LA NAZIONE

Come ogni anno nell'ultima domenica di lugliola gara podistica "la Dexima", competitiva di km 10,5 e ludico - motoria di km 3 e 10,5 sull'argine del fiume Pescia, organizzata dal Gruppo Podistico I Ghibellini di Massa e ...Come ogni anno nell'ultima domenica di lugliola gara podistica "la Dexima", competitiva di km 10,5 e ludico - motoria di km 3 e 10,5 sull'argine del fiume Pescia, organizzata dal Gruppo Podistico I Ghibellini di Massa e ... Torna la "Strachiesina": il ricavato delle gare andrà in beneficenza