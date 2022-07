Torino | lite Juric-Vagnati | il video della rissa

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Unaclamorosa, violenta, tra l’allenatore delIvane il direttore sportivo Davide. Lasfiorata va in scena nel ritiro granata, come documenta unpubblicato sui social.si insultano e vengono quasi alle mani, provvidenzialmente divisi da una terza persona presente nel parcheggio. “Non mi alzi la voce”, urlatra insulti reciproci. Il ds e l’allenatore vengono a contatto tra accuse e offese. Nella concitazione si fa riferimento anche “a quella testa di c….”: la frase potrebbe riferirsi al presidente Urbano Cairo. Funweek.

WAIDRING - Episodio incredibile durante il ritiro del, con unaclamorosa tra il tecnico Ivan J uric e il direttore sportivo Davide Vagnati . Le immagini della loro violenta discussione, con parolacce, spintoni e insulti , stanno facendo il ...Il video, girato da una finestra dell'hotel del, riprende la discussione. Alla base forse unsul mercato. "Devi avere rispetto di me, testa di c.... Ti difendo sempre agli occhi di..." ...Momenti di grande nervosismo in casa Torino. La squadra granata si trova in ritiro in vista dell'inizio della prossima stagione con l'obiettivo di ripetere il risultato della scorsa stagione. La rosa ...