Torino | lite furibonda tra Juric e Vagnati | volano insulti e spintoni VIDEO

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Prima dell’amichevole tra ile l’Apollon, l’allenatore granata Ivanha litigato furiosamente con il direttore tecnico del club, Davide. La discussione è stata ripresa in unche ha fatto il giro dei social. Nel filmato si vedeche urla a: “Non mi alzi la voce, non sei nessuno. Porta rispetto a chi ti difende sempre, agli occhi di quel testa di cazzo, testa di minchia”tenta di ribattere, mentre spintona il direttore tecnico. I due si spingono e si urlano contro. Si sentono distintamente glidi. Intanto Marco Pellegri cerca di dividerli., imbestialito, si lascia anche andare ad un urlo di impotenza e rabbia documentato nel ...

marcoconterio : ?? Arriva un clamoroso video di una lite furente tra Ivan Juric tecnico del #Torino e il ds Davide Vagnati ?? - MCriscitiello : Torino - Furibonda lite Juric-Vagnati (ovviamente arriveranno le smentite di rito) Allenatore su tutte le furie… - cmdotcom : #Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati - Mashooque6 : Torino lite furibonda tra Juric e il ds Vagnati - glooit : Calcio: nervi tesi al Torino, lite tra ds e mister Juric leggi su Gloo -

WAIDRING - Nervi tesissimi in casa, durante il ritiro di Waidring, in Austria. Sui social è infatti diventato virale un acceso ... La clamorosapotrebbe essere stata scatenata dall'...WAIDRING - Episodio incredibile durante il ritiro del, con unaclamorosa tra il tecnico Ivan J uric e il direttore sportivo Davide Vagnati . Le immagini della loro violenta discussione, con parolacce, spintoni e insulti , stanno facendo il ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Momenti di grande nervosismo in casa Torino. La squadra granata si trova in ritiro in vista dell’inizio della prossima stagione con l’obiettivo di ripetere il risultato della scorsa stagione. La rosa ...