Torino. Estate Ragazzi: nei Giardini della Cavallerizza Reale la festa conclusiva (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un'Estate 2022 alla portata di tutte le bambine e i tutti bambini torinesi. Le iniziative organizzate dalla Città di Torino e realizzate da ITER (Istituzione Torinese per un'Educazione Responsabile), in collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore, le Istituzioni Scolastiche, la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Ufficio Pio possono considerarsi un vero successo. Nelle 8 circoscrizioni cittadine sono stati attivati 44 centri che hanno accolto un totale di 3.221 iscritti, di cui 257 bambine e bambini con disabilità. A questi numeri già sorprendenti e inaspettati seguirà un resoconto più dettagliato nei prossimi mesi insieme alla Fondazione Ufficio Pio e alla Fondazione Compagnia di San Paolo. Al via, quindi, i festeggiamenti per concludere in bellezza questa edizione di Estate Ragazzi.

