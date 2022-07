Tiziano Ferro, “Xdono l’abbiamo copiata, ci arrivò la lettera dall’avvocato”: il produttore Michele Canova racconta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Era un po’ il segreto di Pulcinella, ma ora è stato messo nero su bianco. Xdono, la prima hit di Tiziano Ferro – che recentemente si è visto pignorare dal fisco 9 milioni di euro – non è propriamente farina del sacco del cantautore. Musicalmente, infatti, il brano è una “scopiazzatura” di un pezzo di R Kelly, Did You Ever Think per la precisione. Ad ammetterlo è Michele Canova, produttore che con Tiziano ha lavorato a stretto contatto per molti anni. Intervistato da Rolling Stone, Canova parla del suo incontro con Ferro. Un incontro che ha cambiato la vita a entrambi. L’incontro con Tiziano Ferro Il produttore aveva conosciuto Mara Maionchi e Alberto Salerno, che si stavano occupando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Era un po’ il segreto di Pulcinella, ma ora è stato messo nero su bianco., la prima hit di– che recentemente si è visto pignorare dal fisco 9 milioni di euro – non è propriamente farina del sacco del cantautore. Musicalmente, infatti, il brano è una “scopiazzatura” di un pezzo di R Kelly, Did You Ever Think per la precisione. Ad ammetterlo èche conha lavorato a stretto contatto per molti anni. Intervistato da Rolling Stone,parla del suo incontro con. Un incontro che ha cambiato la vita a entrambi. L’incontro conIlaveva conosciuto Mara Maionchi e Alberto Salerno, che si stavano occupando ...

radiosintony : Xdono di Tiziano Ferro è stata copiata, lo confessa il produttore Michele Canova - infoitcultura : Tiziano Ferro, 'Xdono è stata copiata'/ Michele Canova confessa - GammaStereoRoma : Tiziano Ferro - Stop! Dimentica - _a1_s2_d3_ : @elio_vito Sembra la riedizione di 'non me lo so spiegare' di Tiziano Ferro .. Pentole, dentiere, quadri, alberi… - ilSipontinoNet : ?? #TizianoFerro , il produttore Canova: “Xdono l’abbiamo copiata” ???? La confessione -