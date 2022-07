Tifosi dell’Atletico Madrid ancora contro Cristiano Ronaldo: “E’ l’antitesi dei valori del nostro club” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mentre il futuro di Cristiano Rolando appare sempre più avvolto da dubbi, chi sembra non averne affatto sono i Tifosi dell’Atletico Madrid, autori di un’altra dura presa di posizione nei confronto di un eventuale acquisto del campione portoghese. La ‘Union Internacional de Penas’ dell’Atletico, ente che gestisce oltre 300 gruppi organizzati di Tifosi biancorossi in giro per il mondo, ha diffuso un comunicato che recita: “Manifestiamo il nostro assoluto dissenso dinanzi al possibile approdo all’Atletico Madrid di Cristiano Ronaldo. E’ un giocatore che rappresenta l’antitesi dei valori che stanno alla base del nostro club: spirito di sacrificio, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mentre il futuro diRolando appare sempre più avvolto da dubbi, chi sembra non averne affatto sono i, autori di un’altra dura presa di posizione nei confronto di un eventuale acquisto del campione portoghese. La ‘Union Internacional de Penas’, ente che gestisce oltre 300 gruppi organizzati dibiancorossi in giro per il mondo, ha diffuso un comunicato che recita: “Manifestiamo ilassoluto dissenso dinanzi al possibile approdo all’Atleticodi. E’ un giocatore che rappresentadeiche stanno alla base del: spirito di sacrificio, ...

