Tiburtino Vandalizzato il murale dedicato ad Anna Magnani

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Assessore Valeriani: “Sdegno per un gesto vile e deprecabile, al lavoro per ripristinare opera” La scorsa notte alcuni vandali hanno danneggiato ilall’attrice, realizzato nel quartiere delIII dall’artista Lucamaleonte nel maggio del 2021. L’opera è stata promossa dalla Regione Lazio, in collaborazione con la Fondazione Roma Cares della AS Roma, e rientra nell’ambito di iniziative per la celebrazione dei 150 anni di Roma Capitale. Ildi, infatti, è parte di progetto più ampio che tra il 2020 e 2022 ha visto la realizzazione, in diversi quartieri della città, dis raffiguranti personaggi iconici della romanità, come Gigi Proietti, Alberto Sordi, Lando Fiorini e Sergio ...