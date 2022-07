Terremoto nelle Filippine | scossa di magnitudo 7 sull’isola di Luzon

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA –oggi 27 luglio 2022. Unadidi7 è stata registrata alle 8:43 ora locale (le 2:43 in Italia) nel nordest dell’isola filippina di. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::diin Grecia oggi 16 gennaio 2022 Terremoti in Europa: forteMw 5.0 in Turchiain California 04 Luglio 2019:squarci e incendiin Grecia oggi 19 Luglio 2019 ore 13:13 ...