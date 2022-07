Terremoto nelle Filippine di magnitudo 7, un morto e diversi feriti nell'isola di Luzon (Di mercoledì 27 luglio 2022) Terremoto nelle Filippine . Una scossa di magnitudo 7 è stata registrata alle 8:43 ora locale (le 2:43 in Italia) nel nordest dell'isola di Luzon. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022). Una scossa di7 è stata registrata alle 8:43 ora locale (le 2:43 in Italia) nel nordest dell'di. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e ...

