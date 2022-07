Terremoto di magnitudo 7 nelle Filippine | la cattedrale danneggiata dal sisma – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Una scossa didi7 è stata registrata alle 8:43 ora locale (le 2:43 in Italia) nel nordest dell’isola filippina di Luzon. Ilsi è verificato nella provincia di Abra a una profondità di 40 km (25 miglia), ed è stato avvertito anche nella capitale Manila. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, ilha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro nella regione di Cordillera. Le autorità non hanno ancora ancora informato di vittime o danni materiali. Il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), che monitora l’attività sismica in tutto il mondo, ha comunicato che l’epicentro del movimento tellurico si trova a 10 chilometri di profondità e ha localizzato il ...