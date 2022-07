Terremoto al Palermo: arrivano le dimissioni di allenatore e direttore sportivo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Palermo è reduce da una grande promozione in Serie B, la squadra di Baldini si è messa in mostra soprattutto nella seconda parte di stagione e ai playoff. E’ arrivata anche la svolta dal punto di vista societario con l’arrivo del City Group a guidare il club. Adesso è arrivato un vero e proprio Terremoto. Secondo le ultime indiscrezioni sono arrivate le dimissioni dell’allenatore Baldini e del ds Castagnini. La situazione è molto delicata, la dirigenza sta cercando di riparare la frattura ma al momento ha trovato la porta chiusa soprattutto da parte dell’allenatore. L’allenamento di oggi della squadra è stato annullato ed è andato in scena solo un lavoro in palestra. La causa principale del divorzio sarebbe il mercato, Baldini non è soddisfatto delle trattative portate avanti dal club ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilè reduce da una grande promozione in Serie B, la squadra di Baldini si è messa in mostra soprattutto nella seconda parte di stagione e ai playoff. E’ arrivata anche la svolta dal punto di vista societario con l’arrivo del City Group a guidare il club. Adesso è arrivato un vero e proprio. Secondo le ultime indiscrezioni sono arrivate ledell’Baldini e del ds Castagnini. La situazione è molto delicata, la dirigenza sta cercando di riparare la frattura ma al momento ha trovato la porta chiusa soprattutto da parte dell’. L’allenamento di oggi della squadra è stato annullato ed è andato in scena solo un lavoro in palestra. La causa principale del divorzio sarebbe il mercato, Baldini non è soddisfatto delle trattative portate avanti dal club ...

