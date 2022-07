Terracina: mazzette da 40 mila euro per Procaccini, uomo di fiducia della Meloni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Terracina. Sono passati due anni, da quel 22 luglio 2020, quando Gianfranco Sciscione, ex presidente del consiglio comunale di Terracina, venne interrogato dalle guardie costiere e riferì delle indiscrezioni raccolte su una presunta bustarella destinata all’attuale eurodeputato di FdI: “È vero. Mi parlarono di una busta contenente 40mila euro diretti a Nicola Procaccini” – le sue parole sono riportate anche da la Repubblica. L’uomo della Meloni e le mazzette intascate a Terracina Un sospetto poco felice, che spunta in un verbale allegato all’inchiesta “Feronia”, culminata sei mesi fa con l’arresto dell’allora vicesindaco di Terracina, Pierpaolo Marcuzzi. Proprio in quel periodo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022). Sono passati due anni, da quel 22 luglio 2020, quando Gianfranco Sciscione, ex presidente del consiglio comunale di, venne interrogato dalle guardie costiere e riferì delle indiscrezioni raccolte su una presunta bustarella destinata all’attualedeputato di FdI: “È vero. Mi parlarono di una busta contenente 40diretti a Nicola” – le sue parole sono riportate anche da la Repubblica. L’e leintascate aUn sospetto poco felice, che spunta in un verbale allegato all’inchiesta “Feronia”, culminata sei mesi fa con l’arresto dell’allora vicesindaco di, Pierpaolo Marcuzzi. Proprio in quel periodo, ...

