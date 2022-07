Termosifoni a 19 gradi e coprifuoco per i lampioni: cosa c’è nel piano italiano per ridurre il consumo di gas (Di mercoledì 27 luglio 2022) Termosifoni a 19 gradi, un “coprifuoco” per l’illuminazione pubblica e la chiusura anticipata delle attività commerciali. Sono solo alcune ipotesi, ma qualche misura per ridurre il consumo del gas per questo inverno verrà sicuramente presa. Dopo settimane di trattative, ieri i ministri dell’Energia dei Paesi dell’Unione europea hanno approvato il piano di emergenza. Un accordo che consentirà ai 27 membri di liberarsi sempre di più dalla dipendenza energetica dalla Russia. Il 15% di tagli inizialmente proposti, sono stati rimodellati Paese per Paese, a seconda di quanto gas esportano e di come sono interconnessi. L’Italia, come ha spiegato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, dovrà risparmiare il 7% rispetto alla media annua degli ultimi 5 anni: «Noi abbiamo già ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022)a 19, un “” per l’illuminazione pubblica e la chiusura anticipata delle attività commerciali. Sono solo alcune ipotesi, ma qualche misura perildel gas per questo inverno verrà sicuramente presa. Dopo settimane di trattative, ieri i ministri dell’Energia dei Paesi dell’Unione europea hanno approvato ildi emergenza. Un accordo che consentirà ai 27 membri di liberarsi sempre di più dalla dipendenza energetica dalla Russia. Il 15% di tagli inizialmente proposti, sono stati rimodellati Paese per Paese, a seconda di quanto gas esportano e di come sono interconnessi. L’Italia, come ha spiegato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, dovrà risparmiare il 7% rispetto alla media annua degli ultimi 5 anni: «Noi abbiamo già ...

ANGELOCARLUCCl : fa cosi caldo che mi è venuta voglia di accendere i termosifoni a 30 gradi così almeno sto un po più fresco - micaelinski : @danielyno Se poi pensi che questi sono gli stessi soggetti che d'inverno tengono i termosifoni sopra i 21 gradi... ?? - paulaner : Godiamoci il caldo, non facciamo gli sciocchi. Arriverà quel freddo intenso che ti entra nell'anima e ti congela i… - Iostintheair : oggi a yoga l’insegnante ha chiuso tutte le finestre e acceso i termosifoni con 23 gradi fuori i sweated SO MUCH av… - FrancoTrecca : A tutti quelli che, Uff che caldo, ma quando finisce, vorrei ricordare che tra poco dovremmo accendere i termosifon… -