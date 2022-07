Tenta di sfilare il cellulare dalla giacca di Bassolino | l’ex sindaco blocca il ladro prima che scende dal bus

(Di mercoledì 27 luglio 2022) “Sul 140 mi sfila iltasca della. Ma per fortuna un signore gesticolando mi fa capire e così sono riuscito a riprenderlondo ilun attimochesse dal bus”. A raccontare sul suo profilo Facebook la disavventura (a lieto fine) in cui è incorso è lo stesso protagonista, il consigliere comunale ed exdi Napoli Antonio. Tanti i commenti. Tra gli altri quello di Guglielmo Allodi, già consigliere comunale con il Pci-Pds e a capo della segreteria dello stessoalla Regione Campania. Il suo commento “Che città impossibile” ha sollevato il dibattito social alimentando la polemica tra gli utenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

