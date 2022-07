Tennis | WTA Praga 2022 | avanzano Linette | Wang e Bouzkova Sorpresa Selekhmeteva

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Si sono delineati i primi quarti di finale del torneo WTA di(Repubblica Ceca, terra rossa). Prosegue il suo cammino la beniamina di casa Marie, che ha vinto il derby ceco contro la connazionale Dominika Salkova, numero 421 del mondo, in due set con il punteggio di 6-1 6-2. La testa di serie numero otto affronterà ora una delle sorprese del torneo, Oksana, proveniente dalle qualificaizoni. La russa ha sconfitto la francese Chloe Pacquet per 6-4 1-6 6-3, raggiungendo i suoi primi quarti di finale della carriera in un torneo del massimo circuito. L’altro quarto di finale metterà di fronte Magdae Qiang. La polacca ha superato la bulgara Viktoriya Tomova con un doppio 6-3; mentre la cinese ha sconfitto anche lei abbastanza nettamente la slovena Dalila Jakupovic per ...

Il grande tennis torna a Parma per il secondo anno consecutivo: anche nel 2022, infatti, la città emiliana ospiterà un torneo WTA 250 e un ATP Challenger 125. Si partirà con l'evento femminile, il Par ...
La n.1 Iga Swiatek liquida agevolmente Frech al ritorno in campo dopo Wimbledon. Vittorie convincenti per Bogdan e Pigossi che si incroceranno nei quarti ...