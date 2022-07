Tennis: Torneo Umago. Zeppieri accede ai quarti di finale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il ventenne romano batte il colombiano Galan Riveros al terzo set. Umago (CROAZIA) - Continua la corsa di Giulio Zeppieri nel "Plava Laguna Croatia Open", Torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il ventenne romano batte il colombiano Galan Riveros al terzo set.(CROAZIA) - Continua la corsa di Giulionel "Plava Laguna Croatia Open",Atp 250 dotato di un montepremi pari a ...

