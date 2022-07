Tennis | Rafael Nadal è tornato ad allenarsi | l’obiettivo è giocare a Montreal

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Si ricomincia. A 19 giorni di distanza dal suo forfait per la semifinale di Wimbledon,adsui campi della sua Academy. Il fuoriclasse di Manacor, costretto a rinunciare all’incontro con Nick Kyrgios a causa di una lesione muscolare agli addominali, ha rispettato i tempi di recupero di circa tre settimane, prima di riprendere la sua preparazione. Rafa, che quest’anno vanta i successi negli Australian Open e al Roland Garros, ha nel mirino gli US Open e il fatto che molto probabilmente il serbo Novak Djokovic (vincitore a Wimbledon) non ci sarà, per le questione legate al vaccino anti-Covid, è un sicuramente un aspetto a lui favorevole. Il programma di avvicinamento al Major statunitense, prevede perla partecipazione al Masters1000 di, il ...