Tennis | Jannik Sinner | “Non è mai facile tornare dopo tanto tempo senza partite | ma sono contento”

(Di mercoledì 27 luglio 2022)si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Umago. L’altoatesino ha sconfitto con un duplice 6-4 lo spagnolo Jaume Munar in un match complicato e che segnava il ritorno nel circuito dell’azzurro. A fine partitaha subito voluto ringraziare ilpubblico italiano presente sugli spalti: “Grazie mille a tutti, è sempre un piacere essere qui e sentire il calore anche dei tifosi italiani”. Come dettotornava a giocarela sconfitta nei quarti di finale a Wimbledon contro Novak Djokovic. Un po’ di settimane di stop per l’azzurro, che ha comunque risposto presente sul campo questa sera: “Non è mairia giocare quando stai...

Eurosport_IT : Aspettando il ritorno di Jannik Sinner, godiamoci questo nuovo ranking ATP! Che balzo di Lorenzo Musetti ?????? ?… - solounastella : RT @Eurosport_IT: 6-4 6-4 e torna il sorriso, Jannik Sinner vola ai quarti ?????? Il report del match ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPCroa… - solounastella : RT @sportal_it: Jannik Sinner avanti a Umago: Munar cade in due set - zazoomblog : Tennis ATP Umago 2022: Jannik Sinner batte lo spagnolo Munar e conquista i quarti di finale - #Tennis #Umago #2022… - TennisWorldit : Atp Umago - Jannik Sinner da applausi: il gesto dell'azzurro è fantastico: Il tennista ha vinto in due set senza pa… -

Prima Giulio Zeppieri, poiSinner. I due giovani tennisti italiani - entrambi del 2001 - raggiungono i quarti di finale sulla terra di Umago: per il romano si tratta della prima volta a livello Atp, con il secondo ...Ritorno in campo con vittoria perSinner . L'altoatesino, assente dalle competizioni dopo il quarto di finale perso a Wimbledon contro Nole Djokovic, ha guadagnato l'accesso ai quarti di finale dell'ATP 250 di Umago. L'azzurro ...Nella sessione serale della terza giornata dell’ATP di Umago, convincente vittoria di Sinner sul tennista spagnolo. Ora per il n. 1 italiano un altro spagnolo, Carballes Baena ...Dopo Wimbledon Jannik Sinner è tornato in campo per il torneo di Umago, 250 che si svolge sulla terra rossa. L'azzurro ha sofferto inizialmente il cambio di superficie tra erba e terra ma è riuscito a ...