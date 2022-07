Tennis | Carlos Alcaraz | “Voglio diventare il numero uno del mondo Devo crescere nella gestione mentale dei match”

(Di mercoledì 27 luglio 2022)è probabilmente il giocatore più atteso ad Umago. Lo spagnolo è il campione uscente e cerca il bis sulla terra rossa croata, considerando che è anche la testa di serieuno.è reduce dalla sconfitta in finale ad Amburgo contro Lorenzo Musetti e sicuramente lo spagnolo vorrà subito prendersi la rivincita in Croazia. Il giovane allievo di JuanFerrero è stato protagonista quest’oggi ad Umago al Media Day, fermandosi ai microfoni dei giornalisti, come riporta anche Ubi. Lo spagnolo ha parlato del suo stato di forma e di Umago: “Sto bene, ho recuperato da Amburgo e sono pronto per dare il meglio qui ad Umago, un torneo al quale sono legatissimo. Mi piace venire qui, c’è una bella atmosfera e riesco anche a ritagliarmi un po’ di tempo per ...

