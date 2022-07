Tennis, ATP Umago 2022: Jannik Sinner batte lo spagnolo Munar e conquista i quarti di finale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Buona la prima per Jannik Sinner nel torneo ATP di Umago. Il Tennista altoatesino si è qualificato per i quarti di finale sulla terra rossa croata dopo aver sconfitto in due set lo spagnolo Jaume Munar, numero 59 del mondo, con un duplice 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Una buona partita dell’azzurro, che rientrava sul circuito dopo i quarti di finale raggiunti a Wimbledon, con l’unica apparizione sul rosso in questa parte di stagione, che vedrà poi l’azzurro protagonista sul cemento americano. Percentuale bassa di prime palle per Sinner, solo il 53%, anche se ha poi ottenuto il 72% dei punti con questo colpo. Ci sono stati quattro doppi falli per Jannik contro i sei dello ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Buona la prima pernel torneo ATP di. Ilta altoatesino si è qualificato per idisulla terra rossa croata dopo aver sconfitto in due set loJaume, numero 59 del mondo, con un duplice 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Una buona partita dell’azzurro, che rientrava sul circuito dopo idiraggiunti a Wimbledon, con l’unica apparizione sul rosso in questa parte di stagione, che vedrà poi l’azzurro protagonista sul cemento americano. Percentuale bassa di prime palle per, solo il 53%, anche se ha poi ottenuto il 72% dei punti con questo colpo. Ci sono stati quattro doppi falli percontro i sei dello ...

