Tennis | Adriano Panatta | “L’Italia ha la squadra più forte per vincere la Coppa Davis”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Un occhio attento. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport,ha valutato quanto accaduto ad Amburgo, teatro del primo successo a livello ATP di Lorenzo Musetti. La vittoria in Finale del toscano, contro l’attuale n.5 del mondo Carlos Alcaraz, non può lasciare indifferenti ed è stata una conferma delle grandi qualità tecniche del carrarino. Da questo punto di vista,è stato colpito favorevolmente: “Gioca davvero bene, ha talento e una bella mano. Ha dimostrato di avere un bel carattere ed è la cosa che mi piaciuta di più. La storia del confronto con Alcaraz certifica che ha veramente molte qualità“, ha raccontato l’ex campione, vincitore del Roland Garros 1976, alla Rosea. E dunquepuò contare su treti che possono davvero regalare tante soddisfazioni, ...

