Tempesta di sabbia apocalittica in Cina, l'impressionante video è virale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un vero e proprio muro di sabbia. É quello che si sono trovati davanti gli abitanti della zona Haixi, nella provincia di Qinghai in Cina nella parte nord occidentale. Il video che immortala la scena è diventato virale sul web solo nelle ultime ore. Alcune ricostruzioni dei fatti raccontano che quanto accaduto risalirebbe addirittura al 20 luglio. Tuttavia, quello su cui ci sono pochi dubbi è la paura che potrebbero avere avuto gli automobilisti che si sono trovati davanti ad una scena che sembrava quella degli effetti speciali di un film. La Tempesta di sabbia ha letteralmente monopolizzato il cielo, cancellando l'azzurro alla vista di quanti si siano trovati di fronte alla scena. Anche il sole, ad un certo punto, non era più visibile. Il fenomeno è stato a lungo in movimento, al ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un vero e proprio muro di. É quello che si sono trovati davanti gli abitanti della zona Haixi, nella provincia di Qinghai innella parte nord occidentale. Ilche immortala la scena è diventatosul web solo nelle ultime ore. Alcune ricostruzioni dei fatti raccontano che quanto accaduto risalirebbe addirittura al 20 luglio. Tuttavia, quello su cui ci sono pochi dubbi è la paura che potrebbero avere avuto gli automobilisti che si sono trovati davanti ad una scena che sembrava quella degli effetti speciali di un film. Ladiha letteralmente monopolizzato il cielo, cancellando l'azzurro alla vista di quanti si siano trovati di fronte alla scena. Anche il sole, ad un certo punto, non era più visibile. Il fenomeno è stato a lungo in movimento, al ...

Sempresincero4 : @Gujastar Si capisce che la tua bellezza è rara.. Ma magari vederlo con più nitidezza xké con 2mpx sembra sempre ci… - biancacle : RT @RaiNews: Il video mostra il muro di sabbia immortalato dagli automobilisti in fuga nella prefettura autonoma mongola e tibetana di Haix… - NoiNotizie : RT @RaiNews: Il video mostra il muro di sabbia immortalato dagli automobilisti in fuga nella prefettura autonoma mongola e tibetana di Haix… - kiittyng : @aIItoohes MI SONO PISCIATA AFFOSSO i nostri culi in collisione hanno scatenato la tempesta di sabbia - RaiNews : Il video mostra il muro di sabbia immortalato dagli automobilisti in fuga nella prefettura autonoma mongola e tibet… -