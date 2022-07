Telemarketing selvaggio | da oggi si possono iscrivere al Registro delle opposizioni anche i numeri di cellulare Ma non è la soluzione

(Di mercoledì 27 luglio 2022) E’ stato attivato mercoledì mattina, a quattro anni dalla legge che ne disponeva l’entrata in vigore e con diverse ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia, il nuovoche permette ai cittadini didinell’elenco di quelli interdetti alle telefonate commerciali selvagge da parte di call center e operatori. Fino alle 10 il sito non è stato accessibile. Superati i problemi iniziali, ora resta da vedere se lo strumento riuscirà davvero a fermare l’assedio del. Le associazioni consumatori che si sono molto battute per ilavvertono che questo è solo il primo passo. “In base alle nostre stime, il nuovoridurrà il fenomeno ...

Arriva finalmente lo stop al '' sui nostri cellulari. Da oggi sarà possibile iscriversi al nuovo , così da evitare le ... non sarà in ogni caso possibile frenare ilillegale ..., il registro delle opposizioni potrebbe non bastare contro gli scocciatori Vai all'approfondimento A quali telefonate ci si può opporre L'iscrizione al registro, viene ...I cittadini – precisa il Mise – “una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico ...A partire da oggi è operativo il nuovo RPO, il registro pubblico delle opposizioni per contrastare il telemarketing selvaggio e che semplifica le procedure per i cittadini che intendono tutelare la pr ...