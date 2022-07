Telemarketing, in un giorno oltre 205mila iscritti al registro delle opposizioni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alcuni rallentamenti al server durante la giornata. Ora operatori call center obbligati a consultare il database prima di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alcuni rallentamenti al server durante la giornata. Ora operatori call center obbligati a consultare il database prima di ...

MediasetTgcom24 : Telemarketing, in un giorno oltre 205mila iscritti al registro delle opposizioni #registrodelleopposizioni… - tusciaweb : “Telemarketing, pronti a denunciare abusi e violazioni” Roma - Riceviamo e pubblichiamo - Nel giorno in cui entran… - Newsinunclick : Nel giorno in cui entrano in funzione i servizi legati al nuovo Registro pubblico delle Opposizioni, il Codacons an… - antoscut : La notizia più bella del giorno è che da mercoledì ci si potrà iscrivere al registro delle opposizioni per non esse… - Newsinunclick : L’era delle telefonate commerciali non richieste a qualsiasi ora del giorno da parte di call center e società speci… -