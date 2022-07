Telemarketing, al via il Registro delle opposizioni: cos’è e come funziona (Di mercoledì 27 luglio 2022) Guerra al Telemarketing selvaggio: è attivo il nuovo Registro pubblico delle opposizioni. Disciplina il trattamento delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, e dei corrispondenti indirizzi postali. Il nuovo Registro pubblico delle opposizioni permette ai cittadini di opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili. In sostanza di porre un freno alle telefonate commerciali selvagge da parte di call center e operatori vari. Lo ricorda il Codacons che ha avviato una battaglia legale contro il Telemarketing aggressivo. La campagna dell’associazione consumatori ha portato negli anni a numerose sanzioni milionarie da parte di Antitrust e Garante Privacy. come ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 27 luglio 2022) Guerra alselvaggio: è attivo il nuovopubblico. Disciplina il trattamentonumerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, e dei corrispondenti indirizzi postali. Il nuovopubblicopermette ai cittadini di opporsi al trattamentonumerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili. In sostanza di porre un freno alle telefonate commerciali selvagge da parte di call center e operatori vari. Lo ricorda il Codacons che ha avviato una battaglia legale contro ilaggressivo. La campagna dell’associazione consumatori ha portato negli anni a numerose sanzioni milionarie da parte di Antitrust e Garante Privacy....

