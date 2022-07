Teatro Roma – Lunedì 01 agosto ‘PasolinianaMente’ in scena al Teatro Tor Bella Monaca (Di mercoledì 27 luglio 2022) In scena al Teatro di Tor Bella Monaca, in anteprima per l’Italia, la creazione che la coreografa ferrarese Monica Casadei, da venticinque anni alla direzione della Compagnia Artemis Danza, ha dedicato a Pier Paolo Pasolini. Lo spettacolo, in cui la danza si intreccia con la poesia di Pasolini e l’atmosfera delle periferie Romane così care all’autore, è il primo degli appuntamenti di Periferie Pasoliniane. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE ed è parte del programma di iniziative culturali “PPP100 Roma racconta Pasolini” La tappa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) Inaldi Tor, in anteprima per l’Italia, la creazione che la coreografa ferrarese Monica Casadei, da venticinque anni alla direzione della Compagnia Artemis Danza, ha dedicato a Pier Paolo Pasolini. Lo spettacolo, in cui la danza si intreccia con la poesia di Pasolini e l’atmosfera delle periferiene così care all’autore, è il primo degli appuntamenti di Periferie Pasoliniane. Il progetto, promosso daCapitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estatena 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE ed è parte del programma di iniziative culturali “PPP100racconta Pasolini” La tappa ...

