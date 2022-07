Teatro | è morto l’attore Antonio Casagrande

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’all’età di 91 annie doppiatore napoletano. Diplomato in canto al Conservatorio, negli anni Sessanta esordisce come cantante lirico. In quegli stessi anni esordisce anche come attore nella compagnia di Eduardo De Filippo, nella cui compagnia partecipa alle trasposizioni cinematografiche di ‘Sabato, domenica e lunedì’, ‘Ditegli sempre di sì’, ‘Filumena Marturano’, ‘Napoli Milionaria’, ‘Il sindaco del rione Sanità’ e ‘Mia famiglia’. Attivo trae cinema, il pubblico degli anni Ottanta lo ricorda per una parte da caratterista nel film ‘Cosi parlo Bellavista’, quella dell’imputato in manette che indica a gesti la strada da seguire a una anziana signora per ritrovarsi nei meandri del tribunale di Napoli. Uno sketch breve, ma ...