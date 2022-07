PisoniErnesto : L’esercito cinese avverte che risponderà alla possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan - FirenzePost : Taiwan: visita Nancy Pelosi, rischio grave crisi, anche militare, fra Cina e Usa - maelmale : RT @Gianluc59668963: Piccola osservazione: Questa notizia arriva subito dopo che la Cina ha espresso le sue posizioni di disaccordo in me… - Gianluc59668963 : Piccola osservazione: Questa notizia arriva subito dopo che la Cina ha espresso le sue posizioni di disaccordo in… - OmegaIndi : @GiorgiaMeloni Taiwan, proprio ora che c'è il problema con quella pirla della Pelosi che sta creando gravi attriti… -

Guerra Usa - Cina a/ 5 giorni esercitazioni militari: caosNancy Pelosi In queste proteste è stata protagonista di un grottesco siparietto la stella nascente della sinistra democratica,...La Casa Bianca e il Pentagono sono cauti, i repubblicani li criticano Laannunciata da Nancy Pelosi, speaker della Camera americana, aper il prossimo mese sta facendo discutere e ...Il potenziale viaggio di Pelosi non ha irritato solo Pechino: l'amministrazione di Joe Biden avrebbe cercato di dissuadere la leader democratica della California dalle sue intenzioni ...La speaker della Camera americana non ha ancora confermato la visita, ma Pechino ha già detto che ci saranno conseguenze, come a dire: è una provocazione. La Cia avverte che la minaccia è alta. La Ca ...