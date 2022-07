Tabellino Torino-Apollon Limassol | amichevole 2022

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ildiin preparazione della stagione/2023. I granata trovano la terza vittoria consecutiva su quattro amichevoli disputate battendo anche la formazione cipriota. Ad andare a segno è Antonio Sanabria nelle fasi finali di una partita non spettacolare, ma in cui Ivan Juric ha potuto dare molto spazio a giovani e seconde linee.(3-4-2-1): Berisha (st 1? Milinkovic Savic); Izzo (st 15? Djidji), Adopo (st 15? Zima), N’Guessan (st 15? Rodriguez); Bayeye (st 15? Singo), Segre (st 15? Lukic), Verdi (st 15? Ricci), Antolini (st 15? Aina); Edera (st 15? Seck), Horvath (st 15? Linetty); Zaza (st 15? Sanabria). A disposizione: Gemello, Akhalaia, Ruszel, Wade. Allenatore: Juric...

sportface2016 : Il tabellino della partita - stefanosconti : Ecco il tabellino - sportface2016 : #Trabzonspor vs #Torino: il tabellino dell'amichevole precampionato - infoitsport : Torino-Mlada Boleslav 2-0: tabellino e marcatori amichevole 2022 -

Ritiro, precampionato 2022 - 2023: amichevoli estivein tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ](ITA): Berisha E. (Portiere), Adopo M., Antolini J., Bayeye B. J., Edera S., ...Dal canto suo, il Trabzonspor viene dallo 0 - 3 contro il. Ritiro Empoli, precampionato 2022 - 2023: amichevoli estiveEMPOLI (ITA): Vicario G., Bajrami N. (dal 36 st Crociata G.), ...Torino-Apollon Limassol, diretta della quarta amichevole del ritiro 2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ...La partita Torino - Apollon Limassol di Mercoledì 27 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole precampionato ...