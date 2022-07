Svolta storica in Gran Bretagna, ammesse le telecamere durante i processi (ma con tantissime restrizioni) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Era impossibile filmare le fasi anche di processi di evidente interesse pubblico. E così si può parlare di Svolta storica e a lungo attesa per la giustizia britannica. Da giovedì 28 luglio saranno ammesse le telecamere, con una serie di restrizioni, nei tribunali penali di Inghilterra e Galles. Si è arrivati a questo dopo un dibattito durato quasi un decennio e una legge presentata dal governo di Boris Johnson per permettere al pubblico di seguire l’epilogo di casi particolarmente seri, riguardanti ad esempio omicidi e crimini sessuali. Il primo che rientra nel Grande cambiamento per la tradizione giudiziaria dell’isola è atteso domani alla Old Bailey di Londra: riguarda il verdetto nei confronti del 25enne Ben Oliver, con problemi mentali, che ha ammesso di aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Era impossibile filmare le fasi anche didi evidente interesse pubblico. E così si può parlare die a lungo attesa per la giustizia britannica. Da giovedì 28 luglio sarannole, con una serie di, nei tribunali penali di Inghilterra e Galles. Si è arrivati a questo dopo un dibattito durato quasi un decennio e una legge presentata dal governo di Boris Johnson per permettere al pubblico di seguire l’epilogo di casi particolarmente seri, riguardanti ad esempio omicidi e crimini sessuali. Il primo che rientra nelde cambiamento per la tradizione giudiziaria dell’isola è atteso domani alla Old Bailey di Londra: riguarda il verdetto nei confronti del 25enne Ben Oliver, con problemi mentali, che ha ammesso di aver ...

