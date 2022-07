Supplenze docenti 2022/23, possibili anche su sostegno senza titolo. Domanda online solo per la provincia delle GPS. LA CONSULENZA (Di mercoledì 27 luglio 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: con la convocazione dei sindacati per l'informativa sull'annuale circolare, il procedimento di attribuzione degli incarichi al 31 agosto e 30 giugno entra nel vivo. Si attendono le date per la presentazione della Domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 luglio 2022)anno scolastico/23: con la convocazione dei sindacati per l'informativa sull'annuale circolare, il procedimento di attribuzione degli incarichi al 31 agosto e 30 giugno entra nel vivo. Si attendono le date per la presentazione della. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze docenti 2022/23, possibili anche su sostegno senza titolo. Domanda online solo per la provincia delle GPS… - gbiancia : @NucioCN @ricpuglisi Lei può giustificare i costi delle assenze per malattia dei docenti, con relative supplenze, d… - SiciliaTV : Supplenze per i docenti da GPS. Gli aspiranti docenti sono in attesa delle pubblicazioni delle graduatorie valide p… - SiciliaTV : GPS docenti, quando saranno pubblicate ad Agrigento - #SiciliaTv - Supplenze per i docenti da GPS. Gli aspiranti do… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2022: le operazioni si chiuderanno il 10 agosto. Poi le supplenze. NOTA Ministero -