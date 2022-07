Summer Cup U18 femminile: a Maglie l'Italia cerca la qualificazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da oggi a venerdì sulla terra rossa di Maglie, la nazionale femminile capitanata da Vincenzo Izzo si gioca un posto per le Finals (1-3 agosto) a Granville, in Francia: in campo Georgia Pedone, Denise Valente e Virginia Ferrara Leggi su federtennis (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da oggi a venerdì sulla terra rossa di, la nazionalecapitanata da Vincenzo Izzo si gioca un posto per le Finals (1-3 agosto) a Granville, in Francia: in campo Georgia Pedone, Denise Valente e Virginia Ferrara

