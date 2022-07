ledicoladelsud : Su radio e tv la guerra in Ucraina batte Covid e governo - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Centocinquanta giorni dopo l’invasione russa, radio e tv continuano a dedicare maggiore attenzio… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Su radio e tv la guerra in Ucraina batte Covid e governo -… - messina_oggi : Su radio e tv la guerra in Ucraina batte Covid e governoROMA (ITALPRESS) - Centocinquanta giorni dopo l'invasione r… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Su radio e tv la guerra in Ucraina batte Covid e governo - -

Qui News Pisa

"Non c'è alcuni dittatore in Brasile, non siamo incon nessuno, non importa quale potere rappresenti", ha sottolineato Bolsonaro in dichiarazioni riportate dallaJovem Pan News. Il capo ..."Quello che è successo è semplicemente inimmaginabile. Come si possono uccidere uomini, donne, bambini indifesi riuniti in preghiera". La voce di monsignor Judo Arogundade, vescovo della diocesi di ... Su radio e tv la guerra in Ucraina batte Covid e governo ROMA (ITALPRESS) - Centocinquanta giorni dopo l'invasione russa, radio e tv continuano a dedicare maggiore attenzione e spazio alla guerra in Ucraina rispe ...Slava è un uomo di 48 anni che vive nella Bassa Bresciana e che ogni sera si collega con amici e parenti in Ucraina ...