Strage Bologna: Lepore, Strage fascista che merita verità (Di mercoledì 27 luglio 2022) "La Strage fascista del 2 agosto merita verità e merita un riconoscimento politico e istituzionale". A dirlo è il sindaco di Bologna Matteo Lepore, in occasione della presentazione delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Ladel 2 agostoun riconoscimento politico e istituzionale". A dirlo è il sindaco diMatteo, in occasione della presentazione delle ...

Nutizieri : 2 Agosto, Bologna non dimentica: il programma del 42° anniversario della strage alla stazione… - domenico_morace : RT @abeccaria: Strage Bologna: nel manifesto il ruolo della P2 e i Servizi - Emilia-Romagna - - vito_saladino : RT @andreademaria_: Oggi a #Bologna la presentazione del programma del #2agosto. Grazie a @matteolepore per la scelta di grande valore di o… - Deputatipd : RT @andreademaria_: Oggi a #Bologna la presentazione del programma del #2agosto. Grazie a @matteolepore per la scelta di grande valore di o… - andreademaria_ : Oggi a #Bologna la presentazione del programma del #2agosto. Grazie a @matteolepore per la scelta di grande valore… -