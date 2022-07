Stop telefonate spam su cellulare da oggi 27 luglio: cosa fare per bloccarle (Di mercoledì 27 luglio 2022) Stop al telemarketing selvaggio con telefonate spam su cellulare. Da oggi 27 luglio l’incubo finisce: parte infatti il nuovo Registro delle opposizioni, a cui ci si può iscrivere per non ricevere più chiamate aggressive, anche sul proprio smartphone. Inoltre il 31 luglio verrà dismesso il vecchio Registro (quello utilizzato finora). Il decreto firmato il 27 gennaio dal Presidente della Repubblica, sull’allargamento del Registro pubblico delle opposizioni ai cellulari è da tempo in Gazzetta Ufficiale. Iscrivendosi al Registro infatti si potranno bloccare le chiamate indesiderate anche sui cellulari, oltre che sui numeri fissi (sui quali in realtà la possibilità esiste già da tempo). >> Consulta il Decreto Da oggi 27 luglio ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 27 luglio 2022)al telemarketing selvaggio consu. Da27l’incubo finisce: parte infatti il nuovo Registro delle opposizioni, a cui ci si può iscrivere per non ricevere più chiamate aggressive, anche sul proprio smartphone. Inoltre il 31verrà dismesso il vecchio Registro (quello utilizzato finora). Il decreto firmato il 27 gennaio dal Presidente della Repubblica, sull’allargamento del Registro pubblico delle opposizioni ai cellulari è da tempo in Gazzetta Ufficiale. Iscrivendosi al Registro infatti si potranno bloccare le chiamate indesiderate anche sui cellulari, oltre che sui numeri fissi (sui quali in realtà la possibilità esiste già da tempo). >> Consulta il Decreto Da27...

Mov5Stelle : Stop al telemarketing aggressivo! Dal 27 luglio basterà collegarsi al sito - Agenzia_Ansa : Il 'telemarketing selvaggio' che da anni assilla i cittadini vittime di telefonate commerciali non desiderate, e de… - NicolaPorro : ?? Basta seccatori telefonici: come bloccarli da domani ?? - LeggiOggi_it : L'incubo delle #telefonate #spam sui #cellulari sta per finire: da oggi sarà attivo il nuovo #registroopposizioni a… - MaricaGusmitta : Stop ai call center molesti, ecco come difendersi dalle telefonate pubblicitarie indesiderate - La Stampa -