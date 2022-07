Stop al lavoro se si superano i 35 gradi: come funziona la Cassa Integrazione per il caldo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Se il termometro segna 35 gradi (effettivi o percepiti) si può andare in Cassa Integrazione. Inps e Inail hanno pubblicato le linee guida per prevenire le «patologie da stress termico». E hanno diffuso un decalogo destinato a imprese e lavoratori su come difendersi dai fenomeni climatici estremi. «Le imprese — si legge nella nota dei due enti — potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della Cassa Integrazione quando il termometro supera i 35 gradi. Ai fini dell’Integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”». Una decisione che arriva dopo la morte di Luca Cappelli, operaio alla Dana Graziano di Rivoli, proprio a causa del caldo. Tra i mestieri a rischio l’Inps indica: i lavori di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) Se il termometro segna 35(effettivi o percepiti) si può andare in. Inps e Inail hanno pubblicato le linee guida per prevenire le «patologie da stress termico». E hanno diffuso un decalogo destinato a imprese e lavoratori sudifendersi dai fenomeni climatici estremi. «Le imprese — si legge nella nota dei due enti — potranno chiedere all’Inps il riconoscimento dellaquando il termometro supera i 35. Ai fini dell’salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”». Una decisione che arriva dopo la morte di Luca Cappelli, operaio alla Dana Graziano di Rivoli, proprio a causa del. Tra i mestieri a rischio l’Inps indica: i lavori di ...

