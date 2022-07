Stipendi docenti, aumento della cifra netta in busta paga: in arrivo misura nel Decreto Aiuti bis (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non solo il nuovo bonus 200 euro (ma valido solo per chi non è stato inserito nella prima tornata, come i precari della scuola). Nel Decreto Aiuti Bis in arrivo ci saranno anche interventi sugli Stipendi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non solo il nuovo bonus 200 euro (ma valido solo per chi non è stato inserito nella prima tornata, come i precariscuola). NelBis inci saranno anche interventi sugli. L'articolo .

AniefTorino : Campagna elettorale, i partiti già promettono stipendi europei per i docenti. Anief: prima servono 10 miliardi per… - DelioMugnolo : @grmvader @profgviesti Non so cosa siano i FFO e non capisco cosa c'entrino gli stipendi dei docenti universitari con i voti di maturità - Massimo_DiBella : @MilaSpicola Bene... ma allora perché non propone l'equiparazione degli stipendi di tutti i docenti compresi quelli… - AntoninoIndeli6 : @AndreaOrlandosp @LaStampa I docenti ed Ata aspettano il rinnovo del contratto da anni. L'inflazione ha eroso il po… - datidiborsa : @CottarelliCPI c'è un video su tik tok in cui uno studente cinese spiega perché hanno risultati eccezionali. Gli st… -