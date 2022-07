Stefano non accetta che la sua ex abbia un altro: nessuno riesce a fermarlo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ennesima storia di sangue e violenza. A scatenare la furia di Stefano Solazzo la gelosia. Spesso dietro i crimini più efferati sono dettati dal movente più classico: la gelosia. abbiamo ancora tutti bene in mente la piccola Elena, pugnalata dalla madre per vendicarsi dell’ex compagno che stava insieme ad un’altra. ANSA/MANUEL SCORDO/ARCHIVIOIl 56enne Stefano Solazzo, invece, è andato diretto verso il suo rivale, il nuovo compagno della ex. Lunedì 25 luglio, intorno alle ore 18.15 l’uomo – italiano ma residente in Svizzera – ha raggiunto il nuovo fidanzato della sua ex – il 48enne Daniele Morello, titolare di una ditta di trasporti – e lo ha ucciso a colpi di pistola nei boschi di Cantello, in provincia di Varese. Dalle prime ricostruzioni, pare che la vittima sia stata attirata dal suo assassino con la scusa di un ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ennesima storia di sangue e violenza. A scatenare la furia diSolazzo la gelosia. Spesso dietro i crimini più efferati sono dettati dal movente più classico: la gelosia.mo ancora tutti bene in mente la piccola Elena, pugnalata dalla madre per vendicarsi dell’ex compagno che stava insieme ad un’altra. ANSA/MANUEL SCORDO/ARCHIVIOIl 56enneSolazzo, invece, è andato diretto verso il suo rivale, il nuovo compagno della ex. Lunedì 25 luglio, intorno alle ore 18.15 l’uomo – italiano ma residente in Svizzera – ha raggiunto il nuovo fidanzato della sua ex – il 48enne Daniele Morello, titolare di una ditta di trasporti – e lo ha ucciso a colpi di pistola nei boschi di Cantello, in provincia di Varese. Dalle prime ricostruzioni, pare che la vittima sia stata attirata dal suo assassino con la scusa di un ...

