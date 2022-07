Sportitalia – Polveriera Torino | lite furibonda Juric-Vagnati

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 luglio 2022) . Cima teso in casa granata Stando a quanto riportato da, e più in particolare da Michele Criscitiello, si sarebbe consumata unatra il tecnico delIvane il ds granata Davide(ovviamente arriveranno le smentite di rito) Allenatore su tutte le furie @tvdellosport @AlfredoPedulla @Glongari— Michele Criscitiello (@MCriscitiello) July 27, 2022 Non specificato il motivo del contendere ma l’allenatore – si legge – sarebbe andato su tutte le furie. L'articolo proviene da Calcio News 24.