Spezia: visite mediche per Maldini, domani l'annuncio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Daniel Maldini si legherà nelle prossime ore allo Spezia per la stagione 2022/23. Il ventenne attaccante arriva in prestito secco dal Milan. Questo pomeriggio sono previste le visite mediche presso ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Danielsi legherà nelle prossime ore alloper la stagione 2022/23. Il ventenne attaccante arriva in prestito secco dal Milan. Questo pomeriggio sono previste lepresso ...

Marcel_Bel89 : Spezia: visite mediche per Maldini, domani l'annuncio - glooit : Spezia: visite mediche per Maldini, domani l'annuncio leggi su Gloo - calciomercatogp : Lunedì potrebbe essere il giorno delle visite mediche di Provedel con la Lazio! #provedel #lazio #spezia… - milansette : Giovedì le visite di Daniel Maldini per vestire la maglia dello Spezia #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Giovedì le visite di Daniel Maldini per vestire la maglia dello Spezia: Secondo quanto riferito questa mattina da I… -